Тимошенко не повезут в Киев

Накануне она написала несколько заявлений на имя начальника Качановской исправительной колонии, в которых просила сообщить ей о деталях этапирования, сообщает пресс-служба ГПтСУ.

Но в ответ на прямое предложение сотрудниц исправительной колонии быть этапированной утром 15 февраля в Киев, осужденная заявила, что по состоянию здоровья не может присутствовать на заседании суда во время допроса свидетеля в Киеве, говорится в сообщении на сайте госслужбы.

Ю.Тимошенко также заявила, что она обвиняет ГПтС в нарушении определенных норм законодательства, в случае ее этапирование.

Сотрудники Государственной пенитенциарной службы сослались на ее предыдущее заявление, которое она написала ранее на имя руководства колонии с намерением присутствовать во время допроса, однако "четкого ответа на прямой вопрос, согласна ли быть этапирована в г.Киев, осужденная так и не дала". При этом заявляла о нарушении законодательства со стороны сотрудников Качановской исправительной колонии в связи с попыткой ее этапировать.

Соответственно, ГПтС повторно подчеркивает, что не собирается этапировать осужденную Ю.Тимошенко против ее воли, с целью недопущения провокаций и обвинений в свой адрес.

О том, что Ю.Тимошенко все же не желает присутствовать в судебном заседании, персоналом исправительного учреждения был составлен соответствующий акт, и эти документы будут переданы в суд, - отмечается в сообщении.