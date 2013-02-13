АНОНС

15 февраля (пятница) 2013 года в 11:00 в Институте Горшенина состоится круглый стол «КТО СТАНЕТ МЭРОМ КИЕВА?»

Организатор круглого стола – Институт Горшенина

Вопросы, вынесенные на обсуждение:

1. Состоятся ли выборы мэра Киева в этом году?

2. Кому выгоден перенос выборов Киевского городского головы?

3. При каких условиях власть сохранит своего ставленника во главе Киева?

4. Сможет ли оппозиция договориться о выдвижении единого кандидата?

5. Кто будет контролировать Киевсовет после выборов или их отмены?

Участники круглого стола:

1. ВЛАДИМИР ОЛЕЙНИК, народный депутат Украины, Партия регионов

2. АЛЕКСАНДРА КУЖЕЛЬ, народный депутат Украины, ВО «Батькивщина»

3. ВАЛЕРИЙ КАРПУНЦОВ, народный депутат Украины, партия «УДАР»

4. ОЛЕГ ЛЯШКО, народный депутат Украины

5. АЛЕКСАНДР ОМЕЛЬЧЕНКО, Киевский городской голова с 1999 по 2006 год

6. ВАСИЛИЙ ГОРБАЛЬ, народный депутат Украины VI созыва

7. АЛЕКСАНДР ЧЕРНЕНКО, председатель Комитета избирателей Украины

Модератор круглого стола – ВЛАДИМИР ЗАСТАВА, эксперт Института Горшенина.

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