Брат Балоги не собирается сдавать мандат

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе партии «Единый центр», от которой П.Балога был избран в Верховную Раду в избирательном округе № 71 на Закарпатье.

По словам П.Балоги, он полностью игнорирует этот судебный вердикт «как заведомо неправосудный, который очевидно был выполнен по политическому заказу».

П.Балога подтвердил, что об этом «неконституционном и незаконном определении» информированы послы ведущих зарубежных государств, аккредитованные в Киеве, и международные организации. Политик выразил надежду, что в западных столицах и международных институтах дадут надлежащую оценку решению ВАСУ, и оно станет одним из вопросов обсуждения во время запланированного на конец февраля саммита Украина-ЕС.

П.Балога отметил, что не собирается прекращать свою депутатскую работу и сдавать мандат народного депутата.

"У меня на руках есть документ, намного весомее наскоро слепленной в суде бумажки. Это Конституция, которая должна выполняться всеми в этой стране, даже продажными судьями. И Основной Закон однозначно на моей стороне. Он позволяет мне не исполнять решение, которое само по себе является преступным. Буду всеми возможными способами отстаивать свои законные права потому, что их мне предоставили тысячи закарпатцев, волю которых не могут перебить никакие дельцы в мантиях и с гонорарами за политический заказ", - подчеркнул народный депутат.

Он сообщил, что продолжает исполнять свои депутатские полномочия и примет участие в пленарных заседаниях Верховной Рады.

Как сообщалось, 8 февраля Высший административный суд Украины лишил депутатских мандатов П.Балогу и Александра Домбровского.

Поводом для такого решения ВАСУ стал иск депутата Верховной Рады VI созыва Юрия Кармазина, который заявил о фальсификациях выборов в округах №11 (Винницкая область) и №71 (Закарпатская область).

"Признать отсутствие у Домбровского Александра Георгиевича и Балоги Павла Ивановича статуса и полномочий народных депутатов. Признать невозможным достоверное установление результатов выборов 28 октября 2012 года в одномандатных округах №11 и №71", - говорится в резолютивной части решения.

Справка УНИАН. 10 ноября 2012 года Центральная избирательная комиссия признала избранным в многомандатном округе № 71 П.Балогу.

П.Балога - брат экс-министра чрезвычайных ситуаций Украины, народного депутата 7-го созыва Виктора Балоги.

13 декабря 2012 года народный депутат, член партии "Единый центр" П.Балога написал заявление о выходе из состава фракции Партии регионов в Верховной Раде.