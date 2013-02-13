КПУ рассказала, когда начнет подготовку референдума о вступлении в ТС

"Сбор подписей мы начнем уже в марте 2013 года",— сказал Коммерсанту-Украина народный депутат Александр Голуб (КПУ).

На референдум КПУ планирует вынести только вопрос поддержки гражданами Украины вступление страны в Таможенный союз.

"Что касается второго вопроса — о Евросоюзе, то здесь решение за президентом. Если он сочтет необходимым поставить гражданам вопрос об интеграции с ЕС — пусть так и будет",— заявил первый секретарь ЦК КПУ народный депутат Петр Симоненко.

По словам главного коммуниста, КПУ намерена закончить работу по подготовке к проведению референдума в июле. "Потом мы будем ждать решения президента относительно даты референдума". Он должен состояться в последнее воскресенье 50-дневного срока, начинающегося в момент подписания главой государства соответствующего указа.

Представители оппозиционных фракций Рады не скрывают, что будут препятствовать инициативе Компартии. "Оппозиция проведет информационную разъяснительную кампанию для населения, в ходе которой расскажет о рисках вступления в Таможенный союз,— сказал замглавы фракции "Батькивщина" Сергей Соболев.— Более того, сам закон о референдуме был принят с нарушением Конституции, и оппозиция будет любыми способами добиваться его отмены".