Янукович и Бердымухамедов проводят переговоры тет-а-тет

На данный момент уже началась встреча в формате «тет-а-тет».

Как передает корреспондент УНИАН, ожидается, что также состоятся переговоры в расширенном составе.

В состав украинской делегации входят вице-премьер-министр Украины Юрий Бойко, министр энергетики и угольной промышленности Эдуард Ставицкий, министр иностранных дел Леонид Кожара, министр образования и науки, молодежи и спорта Дмитрий Табачник и другие.

После переговоров стороны подпишут ряд двусторонних документов.