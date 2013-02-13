Янукович и Бердымухамедов проводят переговоры тет-а-тет
09:09, 13 февраля 2013Политика
2026
Президент Украины Виктор Янукович и Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов проводят двусторонние переговоры.
Янукович ведет переговоры в Туркменистане
На данный момент уже началась встреча в формате «тет-а-тет».
Как передает корреспондент УНИАН, ожидается, что также состоятся переговоры в расширенном составе.В состав украинской делегации входят вице-премьер-министр Украины Юрий Бойко, министр энергетики и угольной промышленности Эдуард Ставицкий, министр иностранных дел Леонид Кожара, министр образования и науки, молодежи и спорта Дмитрий Табачник и другие.
После переговоров стороны подпишут ряд двусторонних документов.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter