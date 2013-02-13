Яценюк: необходимы досрочные президентские выборы

06:20, 13 февраля 2013
Политика
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Председатель фракции «Батькивщина» Арсений Яценюк заявляет, что стране необходимы досрочные выборы, но одновременно президентские и парламентские.

Лидер фракции ”УДАР” Виталий Кличко, председатель фракции ”Батькивщина” Арсений Яценюк и заместитель председателя ВР Руслан Кошулинский перед началом брифинга в парламенте

Как сообщили УНИАН в пресс-службе “Батькивщины”, об этом он сказал журналистам.

А.Яценюк напомнил, что председатель фракции Партии регионов Александр Ефремов заявил о возможности досрочных выборов в Верховную Раду. «Украине необходимы досрочные выборы – но одновременные президентские и парламентские. Ведь политический кризис, спровоцированный сегодня в парламенте, появился не в стенах Верховной Рады, а в стенах Администрации Президента и кабинета Президента», - подчеркнул председатель фракции «Батькивщина».

«Если Президент Янукович к этому готов... А мы к этому готовы в течение последних трех лет», - отметил он.

«Не исключаю, что этот политический кризис закончится именно досрочными президентскими и парламентскими выборами», - подчеркнул А.Яценюк.

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