Яценюк: необходимы досрочные президентские выборы

Как сообщили УНИАН в пресс-службе “Батькивщины”, об этом он сказал журналистам.

А.Яценюк напомнил, что председатель фракции Партии регионов Александр Ефремов заявил о возможности досрочных выборов в Верховную Раду. «Украине необходимы досрочные выборы – но одновременные президентские и парламентские. Ведь политический кризис, спровоцированный сегодня в парламенте, появился не в стенах Верховной Рады, а в стенах Администрации Президента и кабинета Президента», - подчеркнул председатель фракции «Батькивщина».

«Если Президент Янукович к этому готов... А мы к этому готовы в течение последних трех лет», - отметил он.

«Не исключаю, что этот политический кризис закончится именно досрочными президентскими и парламентскими выборами», - подчеркнул А.Яценюк.