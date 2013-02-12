Нацсобрание Франции таки одобрило разрешение однополых браков

Депутаты Национального собрания Франции на заседании во вторник после десяти дней обсуждения большинством голосов одобрили законопроект, который легализует в стране однополые браки и позволяет таким семьям усыновлять детей.

Свои голоса "за"отдали 329 из 577 депутатов Нацсобрания, "против"проголосовали 229 человек. Исход голосования был предопределен заранее, поскольку инициаторы законопроекта - левые - располагают внушительным большинством в нижней палате, пишет РИА "Новости".

Теперь документ поступит на рассмотрение Сената (верхняя палата парламента). По словам министра по связям с парламентом Алена Видали, к обсуждению нашумевшего законопроекта сенаторы приступят 2 апреля.

Легализация однополых браков - одно из предвыборных обещаний президента Франсуа Олланда. В настоящий момент во Франции разрешены гражданские союзы однополых пар, однако социалисты решили легализовать браки между гомосексуалистами и предоставить возможность таким семьям усыновлять детей. Против этого шага выступают представители правой оппозиции и католическая церковь.

До начала парламентских слушаний во Франции прошли многотысячные акции сторонников и противников однополых браков. В последней крупной парижской акции протеста 13 января приняли участие от 340 тысяч (по оценке полиции) до 800 тысяч человек (по данным организаторов). В свою очередь, сторонники законопроекта 27 января собрали в столице от 125 тысяч (по подсчетам полиции) до 400 тысяч человек (по оценке организаторов). Следующая массовая акция противников закона запланирована на 24 марта.