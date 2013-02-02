Во Франции могут разрешить однополые браки

Как передает РИА Новости со ссылкой на интернет-портал газеты Monde, депутаты большинством голосов (249 против 97) приняли ключевую статью закона «О браке для всех», которая вносит поправки в определение брака. В соответствии с новым определением, брак является союзом двух людей любого пола, а не строго мужчины и женщины.

Как отмечают французские СМИ, против статьи голосовали депутаты от партии «Союз за народное движение», бывшей партии власти, которая оказалась в оппозиции после поражения на выборах 2012 года. Инициатива легализации однополых браков принадлежит президенту Франции Франсуа Олланду. Это было одним из его предвыборных обещаний, и глава государства твердо намерен его сдержать.

Депутаты от «Союза за народное движение» ранее настаивали на проведении референдума по вопросу однополых браков и усыновления. Они также подготовили 5 тысяч поправок к тексту законопроекта. Со своей стороны, социалисты представили всего две поправки, экологи - одиннадцать.

Окончательное голосование по вопросу одобрения всего закона назначено на 12 февраля.

Во Франции разрешены гражданские союзы однополых пар, однако социалисты намерены легализовать браки между гомосексуалистами и предоставить возможность таким семьям усыновлять детей.

Против этого выступает весь спектр правой оппозиции и католическая церковь. В парижской акции протеста 13 января приняли участие от 340 тысяч до 800 тысяч человек. В свою очередь сторонники законопроекта 27 января собрали в столице от 125 тысяч до 400 тысяч человек.