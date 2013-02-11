Большинству украинцев не нравится, как развиваются события в стране (опрос)

Как передает корреспондент УНИАН, об этом свидетельствуют результаты социологического опроса Центра Разумкова, обнародованные сегодня в ходе презентации аналитического исследования «Украина, - 2013: между выборами и перед выбором».

22,8% опрошенных считают, что Украина развивается в правильном направлении, еще 19,2% колебались с ответом.

Меньше всего украинцы поддерживают деятельность украинских судов – полностью поддерживают 5,7% (отдельные мероприятия судов поддерживают еще 26,5%), не поддерживают деятельность судей 57,5% украинцев.

Деятельность Верховной Рады поддерживают 6,4% опрошенных (отдельные действия -35,5%, не поддерживают – 52,6%); НБУ имеет полную поддержку у 7,6% населения (отдельные действия 29,2%, не поддерживают – 42,6%); органы прокуратуры – 7,7% (отдельные действия 28,1%, не поддерживают – 49,3%); органы внутренних дел – 8,3% (отдельные действия 29,9%, не поддерживают – 53,0%), правительство – 8,7% (отдельные действия 36,4%, не поддерживают – 49,1%); областные государственные администрации – 9% (отдельные действия 41,8%, не поддерживают – 34,5%), районные государственные администрации – 9,8% (отдельные действия 43,5%, не поддерживают – 33,0%), органы местного самоуправления – 12,2% (отдельные действия 46,3%, не поддерживают – 29,9%), СБУ - 13,5% (отдельные действия 34,0%, не поддерживают – 35,5%), Президента Украины 15,5% (отдельные действия 32,5%, не поддерживают – 48,1%), ВСУ – 20,1% (отдельные действия 35,6%, не поддерживают – 30,1%).

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В то же время наибольшим доверием в Украине пользуется церковь – 66,5% против 23,8% тех, кто ей не доверяет, и 9,8% тех, кто не определился. На втором месте украинские СМИ, им доверяют 61% граждан (34,2%, 4,8%); третье место заняли российские СМИ – 46,7% (41,9%, 11,4%); западные СМИ – 46% (37,6%, 16%); общественным организациям доверяют 40,2% (42,5%,17,2%); профсоюзам – 35,1% (45,4%, 19,5%); НБУ – 28,8% (54,3%, 16,9%), суду в Украине – 22,7% (64,9%,12,4); политическим партиям – 21,2% (69,2%, 9,5%). Меньше всего украинцы доверяют коммерческим банкам – 17,9% (69,5%, 12,8%).

Социологическая служба Центра Разумкова провела опрос с 15 по 20 ноября во всех регионах Украины. Опрошено 2010 респондентов в возрасте старше 18 лет. Теоретическая погрешность выборки – 2,3%.