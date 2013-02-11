В прошлом году 15% украинцев еще верили в улучшение

Как передает корреспондент УНИАН, об этом во время круглого стола «Перспективы модернизации в Украине и тенденции изменений общественного сознания» сообщил член-корреспондент НАН Украины, заместитель директора Института социологии НАН Украины, доктор социологических наук Николай Шульга, ссылаясь на данные опроса.

Он отметил, что, согласно исследованию, двум третям молодежи не хватает уверенности в будущем.

Соответствующий показатель у людей в возрасте старше 55 лет составляет 75%. А среди женщин больше тех, кому не хватает уверенности в будущем: 74% против 71% у мужчин.

В то же время, лишь 7% опрошенных хватает уверенности в своем будущем. Однако, говоря об ожиданиях на 2013 год, 15% населения верили, что жизнь более-менее наладится, а 51% считали, что никакого улучшения не будет.

Кроме того, на сегодняшний день 51% украинцев не удовлетворены своим положением в обществе, и только 19% - удовлетворены.

В исследовании также отмечается, что в восприятии собственного будущего у людей преобладает надежда – 51%, у 28% опрошенных – оптимизм. Однако у 29% населения преобладает тревога, у 18% - растерянность, у 15% - страх.

В то же время, говоря о будущем страны, в 47% респондентов преобладает надежда, оптимизм – в 20%, тревога – в 35% и страх – в 17%.