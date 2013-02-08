Председателя псевдоукраинской организации России объявили в розыск

Председатель созданного без участия украинской общины Федеральной национально-культурной автономии украинцев России Богдан Безпалько объявлен в розыск за систематическую неявку на заседания суда по делу по обвинению его в применении силы к директору Библиотеки украинской литературы в Москве Наталии Шариной.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, соответствующее постановление принял Мещанский суд Москвы.

«Принимая во внимание, что данных о проживании Б.Безпалько по месту регистрации в материалах дела нет, сам обвиняемый для расследования дела в суд не является, уклоняется от явки, данными о его действительном местонахождении суд не владеет, суд считает необходимым объявить розыск подсудимого», - говорится в документе.

В соответствии с постановлением, Б.Безпалько обвиняется частным лицом Н.Шариной в том, что он совершил в отношении женщины преступление, которое классифицируется как нанесение побоев и осуществление насильственных действий, причинивших физическую боль (часть 1 статьи 116 Уголовного кодекса РФ). Соответствующее заявление об избиении Н.Шарина подала еще 22 ноября 2011 года.

На протяжении проведения судебных заседаний Б.Безпалько на них не являлся – сначала мотивируя болезнью, а затем вообще не информируя о причинах своего отсутствия.

«Из материалов следствия усматривается, что Б.Безпалько неоднократно приглашался на судебное заседание, однако принудительно привлечь его не было возможности», - говорится в документе.

Кроме того, суд установил, что Б.Безпалько лично проинформирован о наличии в отношении него уголовного дела, специально не приходит в суд и не извещает о причинах отсутствия на заседаниях.

«В указанных обстоятельствах суд пришел к выводу, что подсудимый Б.Безпалько скрывается от суда и место его пребывания неизвестно. После установления местонахождения Б.Безпалько в срочном порядке доставить его в помещение мирового судьи судебного участка №411 Мещанского района г. Москва», - говорится в постановлении.

Как сообщал УНИАН, 1 марта 2012 года украинская диаспора России заявила, что неизвестные без ее ведома собираются создать новую Федеральную национально-культурную автономию украинцев России (ФНКА УР). В заявлении, которое подписали почти 50 руководителей украинских организаций из всех регионов России, отмечалось, что, по закону о национально-культурных автономиях, граждане Российской Федерации имеют полное право создавать такие организации. Однако, как выяснилось, большинство указанных организаций - соучредителей федеральной автономии не были проинформированы и не давали согласия на участие в учредительном съезде, который прошел 2 марта.

2 марта 2012 года украинских журналистов в Москве не пропустили на съезд по созданию новой ФНКА УР.

9 апреля Министерство юстиции России зарегистрировало Федеральную национально-культурную автономию «Украинцы России». Председателем правления организации был избран заместитель директора Центра украинистики и белорусистики исторического факультета Московского государственного университета им. Ломоносова Б.Безпалько.

До сих пор эта организация не провела ни одного публичного мероприятия.

7 июня 2012 года Президент России Владимир Путин включил в Совет по междунациональным отношениям руководителя общероссийской общественной организации «Федеральная национально-культурная автономия «Украинцы России» Б.Безпалько.

Справка УНИАН. 27 января 2010 года решением Верховного суда РФ по иску Минюста была ликвидирована Федеральная национально-культурная автономия украинцев России, которая существовала с 27 марта 1998 года. Иск базировался на жалобе активиста фонда «Родина» Журавлева, который заявлял, что ФНКА УР «ведет политическую деятельность, прославляет бандеровцев и выливает негатив на Россию».

Также 18 мая 2012 года Верховный суд России окончательно принял решение о ликвидации Объединения украинцев России и исключения его из Единого государственного реестра юридических лиц.

24 ноября в помещении Национального культурного центра Украины в Москве состоялся учредительный съезд общероссийской общественной организации «Украинский конгресс России», решение о создании которого было принято украинскими общественными организациями России 26 мая 2012 года.