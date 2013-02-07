Партия регионов готова встретить еврокомиссара аргументами

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Партии регионов, комментируя визит комиссара ЕС по вопросам расширения и европейской политики соседства Штефана Фюле в Украину (7-8 февраля), он сказал журналистам: «Мы не отчитываться должны. У нас идет диалог. И есть много вопросов, которые нас интересуют. Например, почему нам дают те задания, которые сами не выполняют».

По словам А.Ефремова, «мы не должны унижать свою нацию ни перед кем».

Он подчеркнул, что нельзя говорить о том, что в Украине избирательное правосудие, а этот ярлык часто используют, когда идет речь о визите еврокомиссара.

«Посыл о якобы избирательном правосудии в Украине – совершенно неправильный. Мы не так давно приняли уникальный документ, который в обществе еще оценили в неполном объеме. Это Уголовный процессуальный кодекс. У нас по этому документу складывается интересная ситуация. Когда начали работать правоохранительные органы, они предоставили огромный пакет изменений к этому кодексу. Когда мы их отдали специалистам, те сказали, что если бы был 1937 год, этот кодекс надо было бы вводить. Он настолько либеральный, настолько ориентирован на человека, и в нем презумпция невиновности стоит на первом месте, что по сравнению с тем документом, который был раньше, это большой шаг вперед», – сказаз А.Ефремов.

По его мнению, после того, как Ш.Фюле услышит о новом УПК, вопросы о якобы избирательном правосудии отпадут.

«У нас будет значительное количество аргументов для Фюле в этом направлении», - заявил А.Ефремов.