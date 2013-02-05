Эксперт говорит, что власть может пойти на «политический жест» и освободить Луценко

Руководитель Центра прикладных политических исследований «Пента» Владимир Фесенко не исключает, что в скором времени экс-министра внутренних дел Украины Юрия Луценко освободят из исправительной колонии по состоянию здоровья.

Как передает корреспондент УНИАН, такое мнение эксперт высказал сегодня на пресс-конференции в Киеве.

Говоря о перспективах подписания Соглашения об ассоциации между Украиной и Европейским Союзом, политолог обратил внимание, что на данный момент риторика европейских политиков относительно дел Ю.Луценко и экс-премьер-министра Юлии Тимошенко несколько смягчилась и поставлена в более институционные рамки. По словам В.Фесенко, если раньше европейские политики безапелляционно говорили о необходимости освобождения Ю.Луценко и Ю.Тимошенко, то сегодня больше говорят о необходимости выполнения решений Европейского суда по правам человека, касающихся Ю.Тимошенко и Ю.Луценко.

«То, что гибче стала позиция Евросоюза, – это очевидно, и в принципе это шанс для Украины, которым нужно воспользоваться… Единственное чего я опасаюсь - чтобы некоторые наши большие начальники не сделали неправильные выводы», - сказал политолог.

При этом он привел пример выдвижения Ю.Тимошенко обвинений в деле об убийстве в 1996 году народного депутата Евгения Щербаня.

В.Фесенко сообщил, что на сегодняшний день в экспертной среде обсуждается вариант освобождения Ю.Луценко.

«Шансов на освобождение Ю.Тимошенко с политической точки зрения меньше в силу разных причин, а вот с Ю.Луценко может быть сделан политический жест, чтобы заложить благоприятные основы для подписания нового соглашения с Евросоюзом. Юрия Витальевича могут освободить по состоянию здоровья», - отметил он.

Политолог обратил внимание, что на сегодняшний день в украинских СМИ уже наблюдается информационная кампания по поводу возможного освобождения экс-министра.

Отвечая на вопрос журналистов, может ли это произойти в ближайший месяц, он напомнил, что для подписания соглашения с ЕС Украина должна выполнить ряд ключевых условий.

«Выполнять их осенью будет уже поздно», - добавил В.Фесенко. (Вильнюсский саммит «Восточного партнерства», на котором планируется подписание Соглашения об ассоциации с ЕС, запланирован на ноябрь – УНИАН).

Комментируя вероятность освобождения Ю.Тимошенко, В.Фесенко высказал мнение, что этот вопрос будет решаться не в судах, в том числе Европейском суде по правам человека, а на президентских выборах 2015 года.

В свою очередь председатель правления Международной общественной организации «Международная лига защиты прав граждан» Эдуард Багиров отметил, что процедура освобождения заключенного по состоянию здоровья продолжительная, поскольку решение об этом должен принимать суд при участии прокуратуры.

«Возможно освобождение Ю.Луценко по состоянию здоровья, но для этого необходимо расширить перечень заболеваний, которые подпадают под статью, подразумевающую досрочное освобождение по состоянию здоровья», - отметил эксперт.

«Все можно решить! По большому счету, я, как представитель правозащитной организации, которая курирует исправительные учреждения… могу сказать однозначно – если будут основания и желание администрации, то можно освободить любого заключенного в течении 72-х часов, в том числе и по состоянию здоровья, (применить) процедуру помилования…», - добавил Э.Багиров.