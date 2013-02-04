Кужель: Тимошенко просила поддержать Яценюка, если не выйдет до 2015-го

Об этом "Украинской правде" рассказала Александра Кужель.

По ее словам, в понедельник она и другие женщины-депутаты, донесли позицию Юлии Тимошенко до фракции на заседании.

"Она через нас передала четко акценты на единство фракции, что не должно быть работы на разрыв со стороны обиженных или по другим каким-то другим мотивам", - сказала Кужель.

"Она (Тимошенко) говорила о организации работы, прозрачности принятия решений. Мы это передали. И я рада, что депутаты это услышали", - добавила депутат.

Также, по ее словам, Тимошенко говорила о необходимости единого кандидата на выборах президента.

"И Юля понимает, что она может не выйти до 2015 года, и она просила выдвинуть единого кандидата. И просила поддержать Яценюка", - отметила Кужель.

Впрочем, депутат подчеркнула, что демократические силы должны сами определиться с единым кандидатом.

"И я вам скажу, что Яценюку сейчас нелегко, и он не ходит в шапке как царь, а должен ко всем прислушиваться и многим уступать", - сказала депутат.