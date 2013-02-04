Кузьмин раздает оппозиции обещания одно за другим





Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сообщил в ходе встречи с группой народных депутатов от оппозиции в помещении Генпрокуратуры.

В частности, депутаты от оппозиции обратились к Р.Кузьмину с вопросом относительно содержания Ю.Тимошенко. В частности, они потребовали пояснить, на каком основании в больнице, где находится Ю.Тимошенко, ведется круглосуточное видеонаблюдение и почему эти видеоматериалы попадают в Интернет. Также депутаты потребовали пояснить, на каком основании в помещении, где содержится Ю.Тимошенко, находятся мужчины, которые имеют доступ к видеомониторам.

Р.Кузьмин заявил, что ранее по этому вопросу Генпрокуратура уже проводила проверки.

«Мне нужно поднять материалы и вернуться к проверкам», - сказал он.

Р.Кузьмин добавил, что насколько ему известно, генпрокурор Виктор Пшонка ранее давал ответ, что нарушений условий и содержания Ю.Тимошенко нет.

Также, отвечая на претензии депутатов относительно того, что ни один другой заключенный в Украине не подвергается круглосуточному видеонаблюдению, Р.Кузьмин заявил, что при этом Ю.Тимошенко за все время имела 253 встречи и 278 свиданий.

«Такого количества не имеет ни один заключенный», - добавил и. о. генпрокурора.

При этом Р.Кузьмин еще раз пообещал, что Генпрокуратура проведет проверку заявленных депутатами фактов.

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Ренат Кузьмин также обещает проверить законность применения силы к народным депутатам Александре Кужель, Татьяне Слюз и Людмиле Денисовой в помещении больницы, где находится экс-премьер-министр Юлия Тимошенко.

Как заявил Р.Кузьмин, он узнает, была ли проведена проверка по соответствующему заявлению депутатов от оппозиции. По его словам, если такая проверка уже проводилась, то о ее результатах он сообщит. Если же, сказал Р.Кузьмин, проверки не было, то он пообещал депутатам, что они смогут лично принять в ней участие.

Отдельно Р.Кузьмин заявил, что такие вопросы, как содержание граждан под стражей, их лечение и подобные другие, не относятся к его компетенции.

В то же время, отметил Р.Кузьмин, он внимательно выслушал и записал все вопросы депутатов. По его словам, в соответствии с законом, у Генеральной прокуратуры есть 10 суток на то, чтобы предоставить на них ответ.

Вместе с тем, заявил Р.Кузьмин, по некоторым вопросам депутатов, если соответствующие проверки уже проводились, он будет готов дать ответ в течение суток. С этой целью Р.Кузьмин пригласил депутатов от «Батькивщины» Сергея Соболева и Сергея Пашинского завтра в 14.30 придти в помещение Генпрокуратуры на беседу.

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Исполняющий обязанности генерального прокурора также обещает разобраться с оправданностью возврата экс-министра внутренних дел Юрия Луценко из частной клиники сразу после операции в Менскую колонию.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сообщил в ходе встречи с группой народных депутатов от оппозиции в помещении Генпрокуратуры.

Р.Кузьмин сказал, что об этом факте знает только из средств массовой информации.

«Я не знаю причину его перевоза, я не знаю о его состоянии здоровья», - сказал Р.Кузьмин.

«Я вникну и разберусь», - пообещал он.

Как сообщал УНИАН, 23 января Ю.Луценко прооперировали в столичной клинике “Оберег”, ему делали операцию по удалению полипов.

30 января утром в Государственной пенитенциарной службе сообщили, что Ю.Луценко вывезли из столичной больницы в колонию.

Народный депутат, жена Ю.Луценко Ирина Луценко расценивает вывоз ее мужа из больницы в колонию после операции как покушение на его жизнь.

И.Луценко заявила, что по информации медиков клиники, в которой Ю.Луценко делали операцию по удалению полипов, у него открылась одна из язв, которая кровоточит, а также у него случилось кровотечение после операции.

Она отметила, что Ю.Луценко даже не готов был к следующей операции, которая планировалась, поскольку «у него три открытые язвы и кровотечение после операции».

«Человек еще на антибиотиках и под капельницей, а его вывозят в 7 утра в Менскую колонию», - возмутилась И.Луценко.

Она подчеркнула: “Я расцениваю это поведение пенитенциарной службы и сегодняшней власти как покушение на жизнь моего мужа”.

По словам депутата, она имеет информацию, что на врачей клиники оказывалось давление, чтобы они выписали Ю.Луценко из больницы. По ее словам, в сущности, речь идет о «непредоставлении медицинской помощи». При этом жена экс-министра отметила, что не верит, что врачи рекомендовали вывезти Ю.Луценко из больницы.

При этом в ГПтС опровергли эти заявления И.Луценко, заявив, что бывшего министра внутренних дел выписали из больницы его лечащие врачи.