Нардеп жалуется, что Рыбак не отпускает его к Обаме

Председатель Верховной Рады Владимир Рыбак отказался подписать распоряжение о командировке народному депутату Сергею Мищенко (внефракционный) для участия в Национальном молитвенном завтраке в Вашингтоне с участием Президента США Барака Обамы.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе С.Мищенко.

С.Мищенко отметил, что 7 февраля он должен был принимать участие в Национальном молитвенном завтраке в Вашингтоне, который организуется Президентом США и американскими конгрессменами и в котором принимают участие представители из более 130 стран.

«Я получил приглашение на это мероприятие от сенаторов США Джеффа Сессионс и Марка Прайора. Кстати, я уже неоднократно посещал это мероприятие. В предыдущие годы я приглашался как представитель оппозиции, так же и в этом году меня пригласили туда, как депутата-оппозиционера», - сказал он.

Как рассказал С.Мищенко, он обратился к председателю ВР В.Рыбаку с просьбой дать разрешение на командировку в США. При этом, добавил С.Мищенко, поездка должна была состояться за его личный счет.

«Но я получил более чем странный отказ. В своем ответе Владимир Рыбак прислал копию распоряжения председателя ВР, за подписью В.Литвина, датированного еще 24 сентября 2009 года, о том, что командировки депутатов во время пленарных заседаний не осуществляются», - сказал С.Мищенко. В то же время, добавил он, депутаты из фракции Партии регионов на этот благотворительный завтрак едут.

С.Мищенко расценивает это запрещение “как попытку изолировать настоящих оппозиционных депутатов от любых контактов с мировыми лидерами и международным сообществом”.