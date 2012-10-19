Герман жалуется, что оппозиционеры не пришли с ней поесть и помолиться

На это обратила внимание во время пресс-конференции в официальном пресс-центре Партии регионов его руководитель Анна Герман.

Говоря о прошедшем на этой неделе парламентском молитвенном завтраке, А.Герман отметила, что «большое удивление, в частности, у американской делегации, вызвало то, что на этот завтрак не пришли первые лица оппозиции - те, кто были на подобном завтраке у Президента США, и кто заявляли, что они готовы к взаимопониманию, к поиску компромиссов и к тому, чтобы слушать и молиться вместе со всеми, не делясь на власть и на оппозицию. Но они не пришли вчера. И высокие представители американского истеблишмента были удивлены и разочарованы, что они не увидели лидеров оппозиции на этой встрече, которая должна была стать демонстрацией поиска взаимопонимания и компромисса». «Вот такая была атмосфера», - добавила она.

«Но это был только второй завтрак в Украине, возможно, если их будет больше, то тогда мы не будем говорить о политике, а будем просто молиться вместе, верить вместе и вместе искать взаимопонимание во имя своей страны», - резюмировала А.Герман.

Как сообщал УНИАН, 18 октября состоялся молитвенный завтрак «Миссия христиан в современном мире: «Обязанность, Служение, Любовь».

В молитвенном завтраке приняли участие народные депутаты Украины, парламентарии зарубежных стран, представители дипломатических миссий, религиозных и общественных организаций.

Обращаясь с приветственным словом к участникам молитвенного завтрака председатель Верховной Рады Украины Владимир Литвин заявил, что пылко поддерживает идею проведения ежегодных молитвенных завтраков в украинском парламенте.

«Молиться сердцем, умом и духом от украинских политиков требует время, государство и народ. Три краеугольных слова, которые вынесены в заглавие молитвенного завтрака, - «Обязанность, Служение, Любовь» - разве это не самый лучший указатель для человека, христианина, политика в вере, в жизни, в семье, в государственной и общественной деятельности? Тем более в дни, когда предвыборные общения с людьми требуют особой правды, откровенности, неравнодушия, отречения от лицемерия и прекращения того, что сейчас происходит в Украине - ярмарки политического лицемерия», - сказал В.Литвин.