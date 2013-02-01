Политолог: Власть перехватила «Интер» с прицелом на выборы

Директор Института глобальных стратегий Вадим Карасев считает, что продажа телеканала "Интер" свидетельствует о перераспределении медиа-рынка в Украине, в частности, с прицелом на выборы мэра Киева и президентские выборы.

Об этом Карасев заявил в эфире ТВi.

"Была изменена редакционная политика "Интера", и эта концепция стала более оппозиционной. Это прецедент. Потому что это не "Первый национальный", не "5 канал". Это "Интер"! Кроме того, мы же говорили, что 2013 год - это "зачистка": медиа-ресурсов, политических ресурсов, партийных ресурсов, концентрация их перед выборами 2015 года. Почему власть спешит? Не только из-за того, что "Интер" стал опозиционным, а потому что будут и киевские выборы - это тоже очень важно . Это важный медиа-актив на выборы в Киеве ", - отметил Карасев.