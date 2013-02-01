Азаров нашел плюсы в минусе и радуется обильным снегопадам

Обильные снегопады в Украине на текущей неделе увеличивают шансы на хороший урожай.

Об этом заявил премьер-министр Украины Николай Азаров в ходе общения с пользователями Facebook.

"Конечно, на уходящей неделе очередные сюрпризы преподнесла нам погода. В этом году она необычно снежная … Но в любом минусе есть и плюсы: чем больше снега, тем выше шансы на хороший урожай", - сказал Н.Азаров.

Как сообщал УНИАН, 16 января в интервью УНИАН заместитель руководителя украинского Гидрометцентра Анатолий Прокопенко сообщил, что погодные условия последнего времени позволяют говорить о прогнозном росте урожая озимых культур в 2013 году на 20-30%.