Азаров: на качественные дороги денег нет

Разрушение дорог в Украине произошло из-за перепада температур.

Об этом премьер-министр Украины Николай Азаров сказал в ходе общения с пользователями сети Facebook.

«Прежде всего, большое количество переходов от минуса к плюсу. Поясню на примере: плюс - снег растаял, вода попала в трещину на дороге; минус - вода замерзла, превратилась в лед, трещина расширилась, проехала машина - трещина стала еще больше, а потом снова плюс и минус. В результате происходит очень быстрое разрушение дорожного полотна», - отметил Н.Азаров.

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При этом он подчеркнул, что разрушение из-за перепада температуры происходит на некачественных дорогах, а на качественные денег нет.

«И можно тут много сетовать на то, что у нас плохо делают дороги. Но дело здесь, прежде всего, в нехватке денег на то, чтобы делать хорошие дороги, т.е. создавать хорошую подушку, делать необходимое количество водостоков, уклонов, и, конечно, нормальное покрытие. Такая дорога стоит очень дорого», - написал Н.Азаров.

При этом он отметил, что «на отдельных направлениях» все же дороги строят качественно.

«На отдельных направлениях так и делается. Посмотрим, например, как будет работать покрытие на дороге Киев-Житомир и на целом ряде других дорог, где уже в течение последних двух лет строительство шло по новой технологии», - написал Н.Азаров.

Он подчеркнул, что дорогам правительство уделяет большое внимание.

«Не всегда, конечно, хватает средств, и иногда приходится латать дыры, что вызывает совершенно справедливые нарекания наших граждан. Но и в 2013 году перед дорожниками поставлены очень большие задачи, и я думаю, что они будут выполнены», - подчеркнул премьер.