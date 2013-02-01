«Свобода» требует от Пшонки разобраться с «дурноватыми» смс

Сегодня, 1 февраля, руководитель секретариата фракции Всеукраинского объединения «Свобода» в Верховной Раде Сергей Рудик направил заявление генеральному прокурору Виктору Пшонке относительно дезинформационной смс-рассылки депутатам фракции путем незаконного вмешательства в телекоммуникационную систему мобильного оператора.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ВО «Свобода».

Как отмечается в сообщении, 30 января С.Рудик обеспечил информирование депутатов-«свободовцев» о времени проведения оппозиционного межфракционного заседания путем отправки смс-сообщения со своего личного сетевого номера оператора «Киевстар».

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Однако в период между 00:00 и 8:00 утра 31 января неизвестные лица путем незаконного вмешательства в системы мобильного оператора «Киевстар» от имени С.Рудика осуществили отправку народным депутатам-«свободовцам» сфальсифицированных смс-сообщений такого содержания: «Заседание фракции отменено. Ожидайте информацию около 11.00. Сейчас отрабатывается новый план действий. Нас прослушивают. Не звонить до 10 часов. Режим «ТИШИНА», напомнили в пресс-службе.

«Считаем, что такие действия произошли с целью срыва накануне согласованного оппозиционного межфракционного заседания. Кроме этого, использование неизвестными лицами моего личного сетевого номера оператора «Киевстар» является незаконным и в этом усматриваются признаки состава преступления, предусмотренные: статьей 361 Уголовного кодекса Украины – несанкционированное вмешательство в работу электронно-вычислительных машин (компьютеров), автоматизированных систем, компьютерных сетей или сетей электросвязи и статьей 163 Уголовного кодекса Украины – нарушение тайны переписки, телефонных разговоров, телеграфной или другой корреспонденции, передаваемых средствами связи или через компьютер», - подчеркнул С.Рудик.

Учитывая эти нарушения он требует от генпрокурора внести сведения о совершении действий, имеющих признаки состава преступления ст.ст. 163, 361 Уголовного кодекса Украины, в Единый реестр досудебных расследований и принять меры по привлечению виновных лиц к уголовной ответственности.

Кроме этого, «свободовец» требует принять меры для прекращения практики вмешательства в телекоммуникационные системы операторов мобильной связи Украины, ведь это грубо нарушает гарантированные статьей 31 Конституции Украины права и законные интересы человека и гражданина, информировали в партии.

Как сообщал УНИАН, 31 января в пресс-службе «Батькивщины» заявили, что телефонные хакеры пытались сорвать собрания оппозиционных депутатов.

«Собрание депутатов от оппозиции пытались сорвать неизвестные лица, которые ночью обзвонили депутатов с сообщением о том, что мероприятие якобы отменяется», - отмечается в сообщении.

Некоторые оппозиционные депутаты получили смс-сообщения такого же содержания с неизвестного номера.