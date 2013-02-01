Дочь Тимошенко: мама страдает от сильной боли

"Я опять посещала маму. Она до сих пор находится в душевой комнате, постоянно лежит на железном топчане. К сожалению, никаких сдвигов в выполнении ее требований нет", - цитирует Е.Тимошенко сайт Юлии Тимошенко.

Дочь экс-премьера отметила, что самочувствие Ю.Тимошенко не улучшается. "Мама страдает от сильной боли в спине. Состояние ее здоровья остается сложным. Мы ждем приезда немецких врачей", - прибавила она.

Е.Тимошенко также обратила внимание на то, что власть увеличивает давление на политических заключенных. "Этот режим ничто не останавливает. После заявления влиятельного европейского политика Элмара Брока о возможности применения санкций против тех, кто осуществляет политические репрессии в Украине, недавно тюремщики срочно вывезли Юрия Луценко из больницы, то есть, невзирая на рекомендации врачей, прекратили процесс его реабилитации", - отметила дочь Ю.Тимошенко.

"Режим ожесточается все больше и больше в отношении своих политических оппонентов. К предстоящим президентским выборам они планируют полностью очистить политическое поле от какой-либо альтернативной мысли и любого альтернативного политика", - заявила Е.Тимошенко.

Как известно, 8 января Юлия Тимошенко объявила акцию гражданского неповиновения. "Чтобы уменьшить в обществе страх перед вашим режимом, чтобы еще раз сказать, что вы унижаете и разрушаете Украину, я объявляю свою личную акцию гражданского неповиновения. Именно такое мое право предусмотрено ч. 5 ст. 55 Конституции Украины. На сегодняшний день это единственное мое право, которым я могу сейчас воспользоваться", - написала Ю.Тимошенко в своем письме Виктору Януковичу.

В частности, экс-премьер требует прекратить видеонаблюдение за ней, постоянное присутствие конвоиров-мужчин, а также позволить осуществлять телефонные звонки.