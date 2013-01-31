Адвокат говорит, что Тимошенко не выходит из каморки, и ей хуже

Состояние здоровья экс-премьер-министра Украины Юлии Тимошенко, которая продолжает акцию гражданского неповиновения в Центральной клинической больнице «Укрзализницы» в Харькове и отказывается возвращаться в свою больничную палату, не улучшается.

Об этом в комментарии корреспонденту УНИАН сообщил адвокат Ю.Тимошенко Александр Плахотнюк.

«Она, во-первых, продолжает находиться в той каморке, где находилась с начала объявления акции неповиновения. Там приблизительно 4,5-5 квадратных метров. Там установлен металлический топчан. Понятно, что в таких условиях об улучшении здоровья никакой речи быть не может, поэтому здоровье, в действительности, ухудшается», - сказал А.Плахотнюк.

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В то же время он отметил, что Ю.Тимошенко находится в нормальном моральном состоянии и настроена продолжать «отстаивать свои права».

«К счастью, это никак не влияет на ее моральное состояние, и она будет продолжать всеми возможными способами отстаивать свои права, потому что камеры видеонаблюдения так и не убрали, мужчин не убрали с мониторов», - отметил адвокат.

А.Плахотнюк также сообщил, что Ю.Тимошенко вообще не выходит из комнаты.

«Она не выходит из этой комнаты. Те условия, в которых она сейчас находится, они не способствуют улучшению здоровья, даже несмотря на какое-то лечение», - отметил он.

Справка УНИАН. 8 января Ю.Тимошенко заявила, что начинает акцию гражданского неповиновения. В открытом письме на имя Президента Украины Виктора Януковича она заявила об узурпации им власти и осуществлении в Украине политических репрессий.

Ю.Тимошенко заявила, что отказывается от общения со следователями, отказывается давать пояснения и отвечать на их вопросы, принимать участие «в каких-либо заказных уголовных производствах». Также экс-премьер заявила, что готова оказывать физическое сопротивление «настолько, насколько хватит сил и жизни» попыткам принудительно доставить ее в суд.

Также Ю.Тимошенко отказалась возвращаться в свою палату в больнице, требуя убрать круглосуточное видеонаблюдение, круглосуточный конвой в палате и часовых мужского пола.