Автора билборда с бабушкой и котом полностью оправдали

Об этом сообщает ЛИГАБизнесИнформ.

В марте 2012 года Голосной был осужден приговором Петриковского районного суда. Суд признал его виновным в совершении преступления по ч.1 ст.125 Уголовного кодекса (умышленное причинение легких телесных повреждений), предусматривающей штраф в 50 необлагаемых минимумов или общественные работы до 200 часов, либо исправительные работы на год.

"Преступление", которое якобы произошло в 2005 году, рассматривали по правилам, как если бы оно имело место в 2011. Несмотря на сроки давности, 5 апреля 2011 года постановлением прокурора Днепропетровской области Натальи Марчук в отношении Максима Голосного было возбуждено уголовное дело по факту избиения в селе Кулиш некого Юрия Берзина. В то же время, еще 7 марта 2007 года постановлением следователя Петриковского РО УМВД в Днепропетровской области начавшееся в 2005 году уголовное преследование Максима Голосного прекращено", - говорится в сообщении на официальном сайте Голосного.

Как сообщается, оппозиционер обжаловал решение суда первой инстанции в областном апелляционном суде, но коллегия судей оставила приговор в силе.

Высший специализированный суд постановил удовлетворить кассационную жалобу Голосного и отменить приговор Петриковского районного суда, а также закрыть уголовное дело.

Максим Голосной назвал данной решение суда "уникальным" в условиях современного судейско-прокурорского правового беспредела.

В сообщении указывается, что второе уголовное дело против Голосного также разваливается.