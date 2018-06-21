Автор билборда с котом и бабушкой: «Не надо бояться»

Шутки-шутками, но автора билборда, председателя сельсовета Елизаветовки Максима Голосного объявили в розыск. Теперь уж не до шуток.

«Узнала, что внук проголосовал за Регионы, переписала хату на кота», - билборд авторства председателя одного сельсовета на Днепропетровщине Максима Голосного, установленный неделю назад на его родине, обошел по популярности рекламу всех политических партий, возмутил вкус старожилов рекламного рынка и прочно перекочевал в социальные сети, расплодившись в виде многочисленных фотожаб. Коты-демотиваторы ходят по Интернету, помахивая ключами от унаследованных хат и разводя антиагитацию.

Однако, сегодня Максим, которого объявили в розыск, вынужден скрываться. Тем не менее, УНИАНу представилась возможность пообщаться с ним.

Расскажите по порядку, кто вы, как сделали билборд и когда вас объявили в розыск?

Первый борд – «Ми крадемо та брешемо, а ви оберіть нас ще раз» появился еще в конце июля. И уже тогда власть заинтересовалась, кто его сделал. Звонили в офис одной из партий, спрашивали: не ваш? Там ответили: нет. Мне передавали, что первый зам главного чекиста Днепропетровской области советовал мне «угомониться». А неделю назад я поставил борд с бабушкой, и не рассчитывал, что он вызовет такую волну. У меня, на самом деле, есть еще новые концепты. Потому что я думаю, если кажется, что власть пришла навечно, то стоит начать подключать юмор. Юмор может все. А вообще борд родила моя команда. Были разные варианты слоганов, фотографий, перебирали варианты с котом, без кота. Потом дизайнер стал визуализировать это. Именно этот, видите, выстрелил. Бабушку мы не знали, нашли ее карточку просто в Интернете. Но я уже читал ее интервью, она вроде не возражает, что стала знаменитой. Я знаю, что вчера Днепропетровская облгосадминистрация связалась с рекламными агентствами и запретила продавать площади под такие слоганы, как я сделал. Но мы уже арендуем борд в Днепродзержинске, он самый большой, 6 на 9 метров. Он заклеен сейчас. Но я хочу все равно повесить там новый борд. У меня много идей. Например, выборы 2012, программа одной партии: посадить оппозиционера, вырастить госдолг, застроить народ…

На Днепропетровщине много талантливых людей с чувством юмора?

У нас много химзаводов, и, наверное, они стимулируют креатив. Но, вообще мы все устали от этого скотства, от правового беспредела, от этого говна. Ведь ломается национальный дух. И пусть прошлого не изменить, но можно повлиять на будущее. И в этой ситуации, когда все хреново, спрос на юмор — огромен. И юмор способен побеждать.

Так как вы узнали, что в розыске?

Мне сообщили знакомые, что я в розыске, еще после первого борда в июле. Причем, справку об этом в милиции не давали. Вытребовать документы адвокат не мог. Но мне позвонили друзья, что в одном из РОВД меня вывесили на доске милиции: типа их разыскивает милиция, и я там. Я приехал в тот район, сфотографировал себя. Вот так и убедился.

А как вы документы на регистрацию в ЦИК завезли, будучи в розыске?

Так и завез. Там же меня не спрашивали – «не пребываете ли вы в розыске».

К слову, на сайте ЦИК четко сказано, что я не судим. Меня объявили в розыск, не предъявив никакого обвинения. Мне звонят люди, которые представляются сотрудникам ОБЭПа и следователями по особо важным делам. Приглашают на встречи. Но сами на встречи не приходят. Это – попытки давления. На всякий случай я прошел медицинское освидетельствование, у меня чистая кровь, переломов не имею, наркотики не употребляю, покончить жизнь самоубийством не собираюсь. Не планирую ни вешаться, ни стреляться. В случае, если со мной что-то произойдет – во всем будут виноваты правоохранительные органы Днепропетровской области. Насколько я знаю, сейчас решается вопрос, как поступить со мной. В Днепропетровск из Киева выехали первые лица партии, чтобы обсудить с губернатором ситуацию и мою судьбу. Но знаю, что за мной охотятся.

Максим, извините, но откуда вы вообще взялись? Расскажите о своем прошлом.

Я по профессии – архитектор, незаконно отстраненный председатель сельсовета Елизаветовки. Два года работал в деревне по специальности. А потом зимой, когда все завалило снегом, я заказал машины и почистил дороги за свой счет. А потом задумался: у нас богатое село, две с половиной тысяч дворов, почему нет денег на чистку дорог? Мы сели с мужиками, и обсудили, по какой стоимости они сдают в аренду свои паи Мироновскому хлебопродукту. Ну, мы подняли цены. А потом я решил баллотироваться в сельсовет. Проголосовал в тот день, а после голосования решил ехать на рыбалку. Приезжаю, вечером прихожу на участок, узнаю о победе.

Ну, в общем, приступил к работе. У меня все шло. Ветераны к празднику и участники войны по 800 гривен получали. Вот так. А потом был известный скандал с моим отстранением от должности, тысяча восемьсот жителей встали на мою защиту, письма писали. Сейчас в Верховном суде лежит мое дело о восстановлении меня в должности.

Как вы будете проводить агитацию во время этой кампании?

Я уже слышал этот вопрос, но в другой ситуации. Перед началом кампании ко мне приехал один народный депутат от Партии регионов (на прошлых выборах он был в первой сотне партсписка), пригласил в ресторан, жует и говорит: «Так, мля... Слушай сюда. Эти выборы пропускаешь. Тебе, если по-хорошему, подгонят хорошую машину (сейчас у меня Субару-Форестер), станешь известным человеком, а потом, мля... пойдешь в парламент. Ты куда сейчас идешь, мля? У тебя ничего нет. Ты живешь в доме съемном». Я ему говорю: «я пойду по-плохому. Хочу сам попробовать что-то сделать». И если выиграю, говорю я ему, то у тебя будет знакомый народный депутат Украины. Мой собеседник ел в этот момент, и у него после моих слов изо рта натурально высыпалась еда. «А если не пройдешь?» - спрашивает. «А если не пройду, то проживу без этого мандата». И тут мне позвонили, сказали, что везут сельхозтехнику, и я извинился и ушел.

А с кем вы сотрудничаете? С оппозицией?

Нет. Но я – не протывсих. Сегодняшний выбор я оценил бы как выбор между адом (действующей властью) и неизвестностью.

Смех и юмор – это оружие. Давайте вместе попробуем сделать такой старт-ап, сделаем принты с футболкой бабушки, и в день выборов каждый, кто придет голосовать, и захочет, пускай футболку наденет, а потом хотя бы час в ней постоит на избирательном участке.

К слову, мне очень понравились жабы, которые сделали на билборд, и я серьезно думаю, что лучшие фотожабы надо как-то премировать.

Максим, кем вы вообще себя ощущаете? Революционером?

Анекдот знаете? Завелся в лесу козлик. И стал он как бы «любить» всех зверей подряд против их воли. То зайца, то лису, значит, по принуждению «полюбит». Послали ему медведя – то же самое, послали волка, и его «полюбил». И тогда все звери подписались и вызвали на защиту трехглавого Змея Горыныча. Этот Змей Горыныч прилетел на луг, смотрит, а там несчастный козлик на тонких ножках пасется. Он одной головой дыхнул огнем, всю траву выжег. Второй дыхнул пламенем – все деревья сгорели. «Страшно?» - довольно спрашивает Змей Горыныч. «Да», - жалобно заблеял козлик. «А что еще скажешь?» - милостиво интересуется Змей Горыныч. «Такого я еще ни разу не «любил»!» - говорит козлик.

Вот так... Не надо бояться.

Записала: Лана Самохвалова