"Свобода" считает соглашение с Shell фарсом

Об этом корреспонденту УНІАН сообщил народный депутат от ВО «Свобода», руководитель Харьковской облорганизации партии Игорь Швайка.

«По поводу этого мы планируем проведение межрайонных и межобластных общественных слушаний. Ориентировочное место проведения – Изюм, ориентировочная дата – 16 февраля. Чтобы это был Балаклейский, Барвинковский, Изюмский районы и соседние - Александрийский, Краматорский, Дружковский районы Донецкой области. Это именно те районы, которые попадают на территорию Юзовской площади», - сказал И.Швайка.

Он сообщил, что общественные слушания будут проводиться для того, чтобы информировать людей об опасности, которую может представлять для окружающей среды добыча газа путем гидроразрыва.

«Наша сегодняшняя задача – апеллировать к общественности. Наша сегодняшняя задача – информировать общество, потому что эта банальная неосведомленность является инструментом в руках Партии регионов. Сегодня тот же Янукович и Азаров, которые полтора года тому назад в Харькове подписали предательские «Харьковские соглашения», они чуть ли не выступают защитниками национальных интересов от Российской Федерации. Ну, абсурдная ситуация!», - сказал И.Швайка.

По теме: Договор с Shell послужит аргументом в 2019 году

Депутат также отметил, что в понедельник, 4 февраля, обратится с иском в Харьковский окружной административный суд и будет требовать отмены решения Харьковского облсовета о согласовании проекта соглашения о распределении углеводородов, которые будут добываться на участке Юзовский, часть которого расположена на территории области.

После этого, по словам И.Швайки, будет подготовлен иск об отмене подписанного в Давосе соглашения о распределении продукции.

«Следующим шагом будет подача иска об отмене того фарсом подписанного в Давосе соглашения о распределении продукции между Shell, правительством Украины и «Недрами Юзовская», которое сегодня не имеет права так заключаться. Мы выступаем последовательно за развитие альтернативных источников энергоснабжения, но делать это во вред людям, делать это без экологических экспертиз, мы считаем недопустимым», - сказал И.Швайка.

Как сообщал УНИАН, в феврале 2012 года Украина объявила конкурсы на заключение соглашений о распределении продукции относительно Юзовской (Донецкая и Харьковская области) и Олесской (Львовская область) площадей. В мае 2012 года победителями конкурса на заключение соглашения о распределении продукции на добычу газа на Олесской и Юзовской площадях стали компании Сhevron и Shell.

По теме: В Харькове дали добро на добычу сланцевого газа

17 января 2013 года Харьковский облсовет одобрил проект соглашения о распределении углеводородов, которые будут добываться на участке Юзовский, часть которого расположена на территории области.

Сразу после сессии ВО «Свобода» заявила, что обжалует это решение Харьковского областного совета. М.Швайка, в частности, заявил, что добыча компанией Shell газа из уплотненных пород песчаника методом гидроразрыва с использованием химических веществ может привести к загрязнению водоносных горизонтов и утрате подземных питьевых источников.

Депутат отметил, что такая технология, как правило, приводит к изъятию больших земельных площадей с риском необратимой утраты плодородных грунтов, к изъятию значительных объемов воды (от 5 до 20 тыс. кубометров на одну скважину), к загрязнению водоносных горизонтов и утрате подземных питьевых источников.

Кроме того, по словам И.Швайки, разработка скважин альтернативного газа может привести к деформациям поверхности, повышению сейсмотряскости (так называемые техногенные землетрясения), истреблению редких видов флоры и фауны.

По теме: Украина в Давосе подписала газовое соглашение с Shell

24 января 2013 года в Давосе (Швейцария) в присутствии Президента Украины Виктора Януковича и премьер-министра Нидерландов Марка Рютте было подписано соглашение между компанией Shell и компанией «Недра Юзовская» о распределении продукции от добычи сланцевого газа на Юзовский площади в Харьковской и Донецкой областях.