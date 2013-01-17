В Харькове дали добро на добычу сланцевого газа

Харьковский областной совет согласовал проект договора о разделе углеводородов, которые будут добываться на одном из самых перспективных участков - "Юзовском", часть которого находится на территории области.

Как передает корреспондент УНИАН, за согласование проекта договора сегодня на ХІХ внеочередной сессии облсовета проголосовало 87 депутатов.

Как отметил присутствующий на сессии министр экологии и природных ресурсов Украины Олег Проскуряков, этот договор будет регулировать юридические взаимоотношения между государством и инвесторами, в нем прописаны экологические, социальные и другие требования к инвесторам.

О.Проскуряков напомнил, что на первоначальном этапе бурения компании-участницы инвестируют в развитие социальной инфраструктуры региона около 140 млн доларов.

«На первоначальном этапе разведки отдельной строкой выделено около 140 миллионов долларов только на социальные нужды, и эти деньги будет распределять общественность – будет создан координационный совет. Затем будет разрабатываться проект, где будут учитываться экологические, геологические и прочие риски, все это будет рассматриваться с учетом экологических особенностей территорий», - сказал он.

Категорически против согласования договора выступила фракция Коммунистической партии Украины в облсовете, а также народный депутат Украины от ВО «Свобода» Игорь Швайка. По их мнению, бурение скважин методом гидроразрыва, который использует Shell, крайне опасно для окружающей среды. Перед сессией Харьковского облсовета также прошли отдельные пикеты ВО «Свобода» и КПУ, участники которых протестовали против согласования данного договора.

Как сообщал УНИАН, в среду, 16 января, Донецкий областной совет одобрил проект по добыче сланцевого газа на участке "Юзовский". Согласно решению, добыча сланцевого газа будет проходить в границах участка «Юзовский», расположенного на территории Краснолиманского, Славянского, Александровского, Константиновского, Артемовского, Добропольского и Ясиноватского районов.

Справка УНИАН. в феврале 2012 года Украина объявила конкурсы на заключение СРП по Юзовской (Донецкая и Харьковская области) и Олесской (Львовская область) площадям с запасами сланцевого газа.

В мае 2012 года победителями конкурса по заключению соглашения о разделе продукции на добычу газа на Олесской и Юзовской площадях стали компании Сhevron и Shell.