УДАР расценивает выборы Общественного совета при КГГА как фарс

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе партии УДАР, отметив, что «эти события в очередной раз демонстрируют отношение и государственной, и столичной власти к участию общин в осуществлении местного самоуправления».

«Поняв, что «их» совет может не получить большинства при честном голосовании, власть прибегла к своим привычным методам: фальсификациям, силовому давлению, привлечению «Беркута». Ситуация очень напоминала недавние баталии на ряде избирательных округов, где результаты выборов тоже пытались «устанавливать» крепкие молодчики, а также спецподразделения милиции», - подчеркнули в УДАРе.

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При этом УДАР «возмущает поведение правоохранительных органов, которые не действуют, когда в центре столицы происходит настоящее побоище, бьют женщин, препятствуют деятельности журналистов, народных депутатов Украины и депутатов Киевсовета»

В УДАРе подчеркивают, что «подобные «методы» проведения учредительного заседания Общественного совета при КГГА имели негативный международный резонанс, что никоим образом не способствует утверждению за Киевом образа европейского города. Своими действиями нынешняя городская власть позорит столицу Украины».

В партии «УДАР» убеждены, что в городе должен работать не карманный «общественный совет при КГГА», который состоит из подчиненных Партии регионов и ее сателлитам организаций.

Вместо этого УДАР призывает создать Общественный совет Киева.

«К созданию этого совета должны были бы приобщиться представители общественных организаций, общественные активисты, которым нужна не «корочка» для прохода в здание КГГА, а которые действительно неравнодушны к проблемам развития города», - отмечается в сообщении.

Следовательно, партия «УДАР» инициирует созыв учредительного собрания Общественного совета Киева. «Собрание должно состояться в цивилизованных условиях и привести к созданию общественного форума, который будет осуществлять контроль за деятельностью столичной власти, осуществлять общественную экспертизу ее деятельности и всех общественно важных решений, не допустить принятия таких решений в тени, тайно от общества», – отмечают в партии.

Как сообщал УНИАН, по данным ВО «Свобода», 28 января состоялось «учредительное собрание по избранию Общественного совета при КГГА. Председателем совета был избран «свободовец» Владимир Свентицкий, также определены заместители председателя. Протокол с соответствующими решениями департамент КГГА отказался зарегистрировать. Свои действия чиновники мотивировали отсутствием на заседании членов провластной инициативной группы и отчета предыдущего председателя Общественного совета. Однако почему члены инициативной группы не явились на заседание, осталось загадкой, ведь именно они назначили собрание на этот день».

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29 января на собрании по созданию Общественного совета «в течение нескольких часов из-за постоянной потасовки «инициативная группа» не смогла принять ни одного решения», заявили в партии.

Вместе с тем, секретарь собрания Роман Хорольский заявил, что представители ВО “Свобода” сорвали учредительное собрание по формированию Общественного совета 29 января. По его словам, работа собрания была приостановлена из-за событий, которые начали происходить после прихода людей, которых сопровождал народный депутат от “Свободы” Андрей Ильенко.

Р.Хорольский утверждал, что его и председателя собрания избили люди в масках, которых сопровождал А.Ильенко. Также Р.Хорольский заявил, что «свободовцы» устроили столкновения в помещении, где проходило собрание.

Также участники учредительного собрания по формированию Общественного совета при КГГА, которое проходило в Главпочтамте 29 января утверждали, что мероприятие состоялось законно.

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30 января народный депутат Александр Бригинец сообщил, что вместе с другими народными депутатами от «Батькивщины» и ВО «Свобода» встретился с председателем КГГА Александром Поповым по поводу ситуации вокруг Общественного совета. По информации депутата, были достигнуты договоренности проанализировать все в понедельник, 4 февраля, по получении заключений юристов.