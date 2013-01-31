Рыбак пустил оппозицию в сессионный зал ВР, но звук не включил

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ВР.

В сообщении отмечается, что сегодня, в 9 часов утра председатель Верховной Рады Владимир Рыбак провел встречу с председателями депутатских фракций Всеукраинского объединения «Батькивщина», политической партии «УДАР (Украинский демократический альянс за реформы) Виталия Кличко» и Всеукраинского объединения «Свобода» по поводу проведения собрания народных депутатов Украины - членов этих депутатских фракций.

В пресс-службе напомнили, что «29 января 2013 года в адрес Руководителя Аппарата Верховной Рады Украины поступило обращение председателя депутатской фракции Всеукраинского объединения «Батькивщина» с информацией о проведении в 9 часов 31 января 2013 собрания народных депутатов Украины - членов трех депутатских фракций и просьбой обеспечить проведение этого мероприятия в конференц-зале в здании парламента по ул. Грушевского, 5 и дать разрешение на проход в указанное помещение представителей средств массовой информации по карточкам аккредитации».

Учитывая количественный состав трех депутатских фракций и ограниченность мест в конференц-зале председатель Верховной Рады Рыбак принял решение, как исключение, разрешить проведение этого собрания в зале пленарных заседаний Верховной Рады Украины по ул. Грушевского, 5, подчеркнули в пресс-службе ВР.

Депутатское собрание оппозиции по состоянию на 10.30 еще не началось из-за отсутствия звука в сессионном зале Верховной Рады Украины. Об этом сообщили в пресс-службе "Батькивщины". При этом отметили, что "сейчас этот вопрос решается". Как известно, собрание должно было начаться в 10.00. В настоящее время оно не началось. Депутаты от оппозиции находятся в сессионном зале.