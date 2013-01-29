Мирослава Гонгадзе приветствует приговор Пукачу, но требует наказать заказчиков

Об этом она сказала в комментарии УНИАН.

«Я приветствую решение суда. Единственным справедливым приговором бывшему генералу МВД я считаю высшую меру наказания. Пожизненное заключения - это то, чего Пукач заслуживает, потому что на его руках кровь не одного Георгия», - отметила М.Гонгадзе.

Она напомнила, что в соответствии с материалами следствия, именно А.Пукач организовал слежку и похищение ее мужа, а также вынудил «своих подчиненных задушить Георгия, поджечь тело, затем отрубить голову, именно он перезахоронил тело, прятал следы преступления».

М.Гонгадзе отметила, что будет добиваться наказания всех лиц, причастных к убийству ее мужа.

«Заказчиков, которых Пукач назвал на сегодняшнем судебном заседании. Он сказал, что он согласится со своим приговором, если на скамье подсудимых будут сидеть Литвин и Кучма», - отметила М.Гонгадзе.

«Все эти действия, по его словам, он совершил, руководствуясь указаниями бывшего главы МВД Кравченко и по заказу бывшего главы Администрации Президента Литвина, и бывшего Президента Кучмы», - сказала вдова журналиста.

Она выразила сожаление, что на этом судебном процессе ее адвокату не удалось проверить окончательную связь А.Пукача с высшими должностными лицами, поскольку суд отказал потерпевшим в удовлетворении ходатайства о вызове Л.Кучмы и В.Литвина для дачи показаний.

По словам М.Гонгадзе, для нее это стало сигналом того, что действующая власть пытается завершить дело Г.Гонгадзе наказанием лишь исполнителей.

Она отметила, что по делу относительно заказчиков убийства, которое сегодня расследует Генеральная прокуратура, есть достаточное количество доказательств, чтобы выдвинуть обвинение заказчикам убийства Г.Гонгадзе. «Для этого нужна лишь политическая воля», - отметила она.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 29 января, Печерский райсуд Киева вынес приговор А.Пукачу в виде пожизненного лишения свободы за убийство Г.Гонгадзе.

Адвокат Мирославы Гонгадзе Валентина Теличенко заявила, что будет подавать апелляционную жалобу на приговор А.Пукачу, который сегодня был приговорен к пожизненному заключению, поскольку считает, что суд не в полной мере установил мотивы убийства Г.Гонгадзе.

Справка УНИАН. Убийство Г.Гонгадзе было совершено осенью 2000 года.

15 марта 2008 года Апелляционный суд Киева признал виновными в убийстве Г.Гонгадзе трех бывших сотрудников Департамента внешнего наблюдения МВД Украины - Валерия Костенко, Николая Протасова и Александра Поповича, и назначил им наказание в виде лишения свободы сроком от 12 до 13 лет.

Еще один обвиняемый – А.Пукач – находился в розыске с 2005 года. 21 июля 2009 г. в селе Молочки Чудновского района Житомирской области А.Пукач был задержан.

Печерский райсуд Киева с апреля 2011 года в закрытом режиме рассматривал дело по обвинению А.Пукача в убийстве Г.Гонгадзе.

По данным Генпрокуратуры, досудебным следствием установлено, что обвиняемый, будучи должностным лицом, во исполнение приказов и указаний тогдашнего министра внутренних дел Украины Юрия Кравченко и других должностных лиц, уголовное дело в отношении которых расследуется в отдельном производстве, в мае-сентябре 2000 года превысил власть и свои должностные полномочия в отношении общественного деятеля Алексея Подольского и журналиста Г.Гонгадзе, и 17 сентября 2000 года преднамеренно совершил убийство последнего.

Кроме того, в июле 2003 года А.Пукач, злоупотребляя своим служебным положением, дал противоправное указание подчиненным работникам милиции уничтожить официальные документы, в частности относительно незаконного внешнего наблюдения за Г.Гонгадзе, в результате чего создал препятствия органам досудебного следствия в раскрытии указанного убийства.