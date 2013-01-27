Кожара вслед за Януковичем призывает активизировать борьбу с нетерпимостью

Об этом сказано в обращении Л.Кожары переданном УНИАН Департаментом информационной политики Министерства иностранных дел Украины.

«Этот день является печальным напоминанием об ужасном преступлении, совершенном против невинных людей, ведь только в Украине более ста тысяч человек были убиты в Бабьем Яру, в том числе массово расстреляны около тридцати четырех тысяч евреев», - напомнил Л.Кожара.

Он также отметил, что сегодня Украина отдает дань памяти жертвам Холокоста, а также тем отважным людям, которые рисковали жизнью, спасая от гибели евреев и представителей других национальностей.

«Мы не должны забывать универсальные уроки из этих страшных событий. Нам необходимо удвоить усилия по предупреждению и противодействию нетерпимости, ненависти и дискриминации во всех ее формах, утверждать уважение ко всем этническим и религиозным группам», - заявил глава МИД Украины.

По его мнению, одним из важных шагов в этом направлении будет обучение молодого поколения в сфере прав человека.

Министр заявил, что образование молодежи в области прав человека, прежде всего, по вопросам терпимости и недискриминации, является приоритетом председательства Украины в ОБСЕ в 2013 году.

Справка УНИАН. Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе - это крупнейшая в мире региональная организация, занимающаяся вопросами безопасности. Она объединяет 57 стран, расположенных в Северной Америке, Европе и Центральной Азии.

В 2013 году председательство в ОБСЕ перешло к Украине.

Согласно недавно опубликованным данным Бюро ОБСЕ по демократическим институтам и правам человека, 26 государств-участников ОБСЕ признали 27 января официальным днем памяти жертв Холокоста.

Впервые Международный день памяти жертв Холокоста отмечался во всем мире в 2006 году.