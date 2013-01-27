Янукович призвал украинцев бороться с ксенофобией

Об этом говорится в его обращении по случаю Международного дня памяти жертв Холокоста.

«Сегодня, в соответствии с решением Организации Объединенных Наций, мировое содружество чтит память жертв Холокоста. В годы Второй мировой войны нацистскими преступниками были уничтожены миллионы евреев. Трагедия Холокоста - это урок для всего человечества, предостережение относительно опасности распространения ксенофобии, предвзятого отношения к представителям других народов и культур», - отметил Президент в обращении, обнародованном на сайте главы государства.

Он пообещал приложить все усилия, чтобы в Украине и в дальнейшем царила атмосфера толерантности, понимания и согласия.