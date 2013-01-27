Янукович призвал украинцев бороться с ксенофобией
10:40, 27 января 2013Политика
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Президент Украины Виктор Янукович призвал украинцев быть решительными в борьбе с любыми попытками возрождения тоталитарных идеологий и проявлениями нетерпимости на этнической почве.
Янукович обратился к украинцам по случаю Международного дня памяти жертв Холокоста
Об этом говорится в его обращении по случаю Международного дня памяти жертв Холокоста.
«Сегодня, в соответствии с решением Организации Объединенных Наций, мировое содружество чтит память жертв Холокоста. В годы Второй мировой войны нацистскими преступниками были уничтожены миллионы евреев. Трагедия Холокоста - это урок для всего человечества, предостережение относительно опасности распространения ксенофобии, предвзятого отношения к представителям других народов и культур», - отметил Президент в обращении, обнародованном на сайте главы государства.
Он пообещал приложить все усилия, чтобы в Украине и в дальнейшем царила атмосфера толерантности, понимания и согласия.
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