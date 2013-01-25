Рыбак говорит, что в Украине три ветви власти работают на «покращення»

Об этом он сказал сегодня на пресс-конференции в Донецке. «Сегодня три ветви власти работают в одном направлении, главном направлении улучшения жизни людей», - подчеркнул спикер. При этом он добавил: «Потенциальные возможности в Украине есть очень большие, все необходимое, чтобы наши люди лучше жили. Нам нужно, чтобы на всех уровнях мы решали и устраняли те препятствия, которые мешают нам заниматься улучшением жизни людей».

В. Рыбак напомнил, что Президент Украины на 2013 и 2014 годы «ставит задачу, чтобы при всех сложностях решение социальных вопросов – повышение заработной платы в бюджетной сфере, социальная поддержка, строительство жилья, детских дошкольных учреждений, не уменьшались». В связи с задачами главы государства спикер считает, что Верховная Рада должна, прежде всего, заняться рассмотрением законов, связанных с улучшением жизни населения Украины.

«Сейчас более 500 законов я отправил в комитеты Верховной Рады. Комитеты сформированы, они рассматривают. Поэтому 4 февраля (на Согласительном совете ВР – УНИАН) мы посмотрим их готовность. Но, на мой взгляд, нужно сейчас на первый план вынести экономические вопросы, проблемы занятости, в том числе первых рабочих мест. Нужно рассмотреть в первую очередь те законы, которые и сохранят рабочие места, и позволят модернизировать производство, и увеличат доходную часть бюджета. Это главные вопросы».