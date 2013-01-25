Рыбак посоветовал журналистам не копаться в чужих карманах

Об этом он информировал сегодня на пресс-конференции в Донецке.

Сначала спикер, говоря о зарплате, не хотел называть никаких сумм. «Не надо копаться в чужих карманах. Я еще не получил зарплату, я месяц работаю, а вы уже у меня спрашиваете», - сказал глава Верховной Рады.

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Когда журналисты объяснили В. Рыбаку, что ответ на этот вопрос интересует не только СМИ, но и граждан Украины, он ответил: «Я ж вам объясняю, что я месяц работаю. У меня зарплата народного депутата сегодня. Зарплата народного депутата 15 тыс гривен». Потом он добавил: «А сколько еще доплатят за то, что я председатель Верховного Совета - это я получу и все расскажу. Какой секрет, я не понимаю?».