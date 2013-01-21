Москаль обещает угостить однокурсников Королевской пирожными с чаем

Народный депутат Геннадий Москаль просит откликнуться однокурсников министра социальной политики Натальи Королевской.

Как сообщает пресс-служба депутата, об этом он написал на своей странице в соцсети Facebook.

"Объявляю встречу однокурсников Натальи Королевской по Восточноукраинскому национальному университету Даля", - написал Москаль.

"У меня есть информация, которой стоит доверять, что на самом деле она там вовсе не училась. А потому очень прошу откликнуться тех, кто посещал с Королевской занятия, сидел за одной или соседней партой, сдавал сессии, получал диплом. Прошу также показать этот диплом, чтобы сравнить серии и номер ", - добавил он.

При этом Москаль обещает выступить спонсором встречи однокурсников - угостить пирожным с чаем (кофе).

Как известно, ранее Москаль сообщил, что в декабре Королевская заявила в милицию, что потеряла на улице в Луганске диплом о высшем образовании.

У Королевской уточнили, что министр социальной политики имеет два диплома о высшем образовании.

А в Восточноукраинском национальном университете В. Даля, подтвердили, что она училась на экономическом факультете с 1993 по 1997 год.

Украинская правда