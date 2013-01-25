Эксперт: Азарову следует не импорт замещать, а делать бизнес свободным

В то же время эксперт отметил, что для оздоровления экономики необходимо прекратить контролировать бизнес.

О таком он заявил в эфире «5 канала».

«Это не сработает не только в 2013 году, это не срабатывало никогда. Вопрос замещения импорта – это вопрос развития страны, специально замещать импорт невозможно, нужно делать экономику сильной и конкурентоспособной. А от того, что специально и целенаправленно сказать: нет, мы будем запрещать покупать иностранные автомобили, а делать только свои – это довольно нелепая ситуация, это значит нас обеднять во-первых. А во-вторых - это никогда не удаётся. Это моя оценка подобного плана. Таких планов за 20 лет, таких точно, было несколько. О них забывали через день после того, как они публиковались», - заявил Пасхавер.

«Нужно сделать бизнес свободным. То есть перестать его контролировать», - пояснил эксперт.