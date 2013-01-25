Эксперт: Азарову следует не импорт замещать, а делать бизнес свободным

08:26, 25 января 2013
Политика
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Президент Центра экономического развития Александр Пасхавер раскритиковал план правительства по импортозамещению, отметив, что это не первый подобный план за годы независимости.

Эксперт сказал, что делать Азарову

В то же время эксперт отметил, что для оздоровления экономики необходимо прекратить контролировать бизнес.

О таком он заявил в эфире «5 канала».

«Это не сработает не только в 2013 году, это не срабатывало никогда. Вопрос замещения импорта – это вопрос развития страны, специально замещать импорт невозможно, нужно делать экономику сильной и конкурентоспособной.  А от того, что специально и целенаправленно сказать: нет, мы будем запрещать покупать иностранные автомобили, а  делать только свои – это довольно нелепая ситуация,  это значит нас обеднять во-первых. А во-вторых - это никогда не удаётся. Это моя оценка подобного плана. Таких планов за 20 лет, таких точно,  было несколько. О них забывали через день после того, как они публиковались», - заявил Пасхавер.

«Нужно сделать бизнес свободным. То есть перестать его контролировать», - пояснил эксперт.

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