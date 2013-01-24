Нардепы погнали в три шеи из рабочего кабинета мэра Кузнецовска

Как сообщили в пресс-службе областной организации ВО «Свобода», событие произошло 23 января во время совместного заседания группы депутатов горсовета, народных депутатов Украины и прокурора города.

Большинство депутатского корпуса горсовета и оппозиционные народные депутаты Украины считают, что С.Анощенко незаконно занимает должность городского головы, поскольку горсовет четыре раза выражал ему недоверие. Последняя сессия по этому поводу состоялась 14 декабря, где за отставку мэра проголосовали 28 депутатов горсовета из 29 присутствующих на сессии (всего горсовет насчитывает 40 депутатов).

Представители ВО «Свобода» и их фракция в горсовете недовольны тем, что С.Анощенко не выполняет решения горсовета, издает распоряжения только от своего имени, уже длительное время не проводит заседания исполкома совета, что делает невозможной деятельность горсовета и его исполнительных органов.

Как сообщил народный депутат Украины М.Кучерук, С.Анощенко незаконно занимает эту должность еще и потому, что нет окончательного судебного решения по этому поводу Житомирского апелляционного административного суда, который должен рассматривать апелляционную жалобу депутатов горсовета на решение Ровенского окружного админсуда, вставшего на сторону мэра.

Как сообщили УНИАН в секторе связей с общественностью УМВД Украины в области, правоохранители сейчас изучают ситуацию в Кузнецовске в связи с судебными исками против мэра города и обещают обнародовать собственное мнение относительно правомерности действий участников конфликта.