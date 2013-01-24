«Свобода» требует переименовать площадь Ленина в Симферополе

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ВО «Свобода».

«Каждый год в Симферополе и других крымских городах все больше людей принимают участие в праздновании Дня Соборности Украины. Но и во время торжественных мероприятий нельзя забывать, что до сих пор украинофобские оккупационные символы и названия позорят крымские улицы и площади. Кто, как не жители Крыма, почувствовали на себе весь ужас красного террора…», – отметил руководитель Севастопольской городской организации ВО «Свобода» Александр Болтян.

Крымская «Свобода» подготовила обращение к Симферопольскому городскому совету с требованием переименовать площадь Ленина на площадь Соборности. «Это первый шаг к восстановлению исторической справедливости. Следующими шагом Крымской «Свободы» станет требование изменить все коммунистические названия симферопольских и крымских улиц», – отметил свободовец. По его словам, эта идея уже сейчас получила одобрительные отзывы крымского общества.

«Крымская «Свобода» выражает надежду, что местная власть хотя бы на этот раз докажет свою принадлежность к Украинскому государству, а не станет в очередной раз пятой колонной украинофобских сил. И что общественные, национальные интересы и здравый смысл для нынешней крымской власти выше желания выслуживать перед своими спонсорами», – говорится в обращении свободовцев к горсовету.