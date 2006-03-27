Тимошенко: Украине не нужны посредники

Лидер БЮТ Юлия ТИМОШЕНКО считает, что Украине не нужны посредники в общении по вопросам поставок газа с Россией и Туркменистаном.

Об этом Ю.ТИМОШЕНКО сказала на брифинге в понедельник.

“Что касается газовых вопросов, я считаю, что никаких стрессов абсолютно, в полном покое, в полной бесконфликтности мы вернемся к выполнению стратегических соглашений, которые были между Россией и Украиной, между Украиной и Туркменистаном, и которые имели долгосрочный характер. Нам не нужны посредники для того, чтобы общаться по вопросам газа с Россией и Туркменистаном. Мы можем это делать напрямую, на базе государственного предприятия НАК ”Нефтегаз”, - сказала она, отвечая на вопрос журналистов, будет ли она настаивать на аннулировании заключенного в январе соглашения с Россией о поставках газа.