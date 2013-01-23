Миттал рассказал Януковичу о сложной ситуации на рынке металла
20:46, 23 января 2013Политика
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Председатель совета директоров и исполнительный директор металлургической корпорации Arcelor Mittal Лакшми Миттал называет непростой ситуацию на рынке металлургии.
Янукович встретился с Митталом / Фото: пресс-службы президента
Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал сегодня на встречи с Президентом Украины Виктором Януковичем в Давосе.
Президент Украины поинтересовался мнением Л.Миттала относительно ситуации на рынке металлургии.
"Ситуация в 2012 году была сложной для производителей металла в мире... Было много неопределенностей", - отметил он.
При этом Л.Миттал выразил надежду, что ситуация улучшится в текущем году.
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