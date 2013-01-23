Миттал рассказал Януковичу о сложной ситуации на рынке металла

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал сегодня на встречи с Президентом Украины Виктором Януковичем в Давосе.

Президент Украины поинтересовался мнением Л.Миттала относительно ситуации на рынке металлургии.

"Ситуация в 2012 году была сложной для производителей металла в мире... Было много неопределенностей", - отметил он.

При этом Л.Миттал выразил надежду, что ситуация улучшится в текущем году.