Миттал рассказал Януковичу о сложной ситуации на рынке металла

20:46, 23 января 2013
Политика
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Председатель совета директоров и исполнительный директор металлургической корпорации Arcelor Mittal Лакшми Миттал называет непростой ситуацию на рынке металлургии.

Янукович зустрівся з Мітталом / Фото: прес-служби президента

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал сегодня на встречи с Президентом Украины Виктором Януковичем в Давосе.

Президент Украины поинтересовался мнением Л.Миттала относительно ситуации на рынке металлургии.

"Ситуация в 2012 году была сложной для производителей металла в мире... Было много неопределенностей", - отметил он.

При этом Л.Миттал выразил надежду, что ситуация улучшится в текущем году.

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