Янукович прибыл в Давос

Как сообщает пресс-служба Президента Украины, в Давосе глава Украинского государства примет участие в ежегодном заседании Всемирного экономического форума (ВЭФ).

В программе визита Президента Украины - участие в пленарной сессии ВЭФ «Развитие стратегической инфраструктуры» и в сессии «Заложение фундаментов для возрождения Европы».

Также запланирован ряд двусторонних встреч Президента Украины, в частности с основателем Всемирного экономического форума Клаусом Швабом, председателем Европарламента Мартином Шульцом, Главным исполнительным директором компании «Роял Датч Шелл» Питером Возером и представителями других международных компаний.