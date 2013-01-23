В ВР попросили Францию больше интересоваться делом Саркози, а не Тимошенко

«Вызывает недоумение противоречивое заявление чиновника МИДа Франции с призывом соблюдать принципы правового государства и при этом, высказывающего сожаление о расследовании по резонансному дерзкому преступлению, в результате которого родители были расстреляны на глазах у ребенка, а также погибло еще трое ни в чем не повинных граждан Украины», - так прокомментировал нардеп, глава комитета ВР Виталий Калюжный заявление представителя МИД Франции Филиппа Лальо по поводу дела Щербаня и возможной причастности к его смерти Юлии Тимошенко.

«Хочу напомнить, что именно защита человека, его здоровья и жизни, является первой задачей правового государства. Неотвратимость наказания – это важная составляющая в правовой системе, вне зависимости от того какую должность занимает преступник или какими капиталами располагает», - заявил Виталий Калюжный.

«Ведь именно этими принципами руководствовались французские власти, когда осуждали бывшего премьер – министра Франции Жака Ширака за деяния совершенные им много лет назад еще в бытность им мэром Парижа», - отметил нардеп.

«Вероятно такими же принципами руководствуются власти Франции, объявляя о криминальном преследовании бывшего президента Франции Николя Саркози за его деяния многолетней давности, связанные с финансированием его избирательной компании, то есть непосредственно за осуществление политической деятельности», - добавил глава комитета ВР по иностранным делам.

«Вероятно, внутренние проблемы не беспокоят чиновников МИДа Франции и позволяют им своими заявлениями вмешиваться во внутренние дела других государств. Что фактически выглядит, как призыв украинцам забыть о своей Конституции и правах, а также оставить в покое людей, которые свое личное обогащение и власть ставили выше жизни людей», - добавил Калюжный.

Как сообщал УНИАН, власти Франции обеспокоены сообщениями о том, что Юлию Тимошенко подозревают в организации убийства депутата Евгения Щербаня.

Об этом заявил в среду представитель МИД Франции Филипп Лальо.

"Мы выражаем сожаление в связи с новым делом в отношении госпожи Тимошенко в рамках расследования смерти Щербаня", - заявил он.

В МИД Франции напомнили, что перед саммитом Украина-ЕС Киеву стоит продемонстрировать, что он действительно готов сближаться с ЕС, и учитывать его мнение по поводу отдельных событий в Украине.