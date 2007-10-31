Третьяков: ”Уже завтра эта ситуация будет исправлена”

Член Блока «Наша Украина - Народная самооборона» Александр ТРЕТЬЯКОВ убежден, что все члены блока подпишут проект соглашение о создании демократической коалиции.

Об этом он заявил сегодня во время эфира на “5-м канале”, комментируя информацию, что 4 члена НУ-НС не поставили свои подписи под этим проектом.

А.ТРЕТЬЯКОВ подтвердил тот факт, что некоторые члены НУ-НС не завизировали проект коалиционного соглашения. «Это правда, что на данный момент Владимир СТЕЛЬМАХ и Иван ПЛЮЩ не подписали. Но я уверен, что уже завтра эта ситуация будет исправлена», - сказал А.ТРЕТЬЯКОВ.

При этом он не назвал причин, по которым некоторые члены НУ-НС не поставили свои подписи под документом. «Это могут быть объективные причины», - сказал А.ТРЕТЬЯКОВ. По его словам, «Наша Украина - Народная самооборона» намеревается завтра обнародовать список всех членов блока, которые завизировали коалиционное соглашение.

А.ТРЕТЬЯКОВ также напомнил, что сегодня Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО призвал представителей НУ-НС, которые еще не завизировали проект коалиционного соглашения, поставить свои подписи под ним.