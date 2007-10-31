Партия регионов, КПУ и Блок Литвина могут создать ”большинство без коалиции”

Юрист юридической фирмы «Ильяшев и Партнеры» Евгений ФРЕЮК считает, что, учитывая политическую ситуацию и некоторые законодательные нюансы, на сегодняшний день теоретически возможно рассматривать два варианта коалиционного процесса.

Первый вариант – это формирование коалиции на основе фракций БЮТ и «Нашей Украины – Народной самообороны», которая состоит из 228 депутатов.

В то же время законодательные нормы, которые регулируют статус депутата в случае его добровольного выхода или принудительного исключения из фракции, дают определенную широту для маневра в процессе взаимодействия разных политических сил.

В случае отказа депутата войти в соответствующую фракцию или его добровольного выхода из нее, его полномочия теоретически прекращаются досрочно. Однако на сегодня не принят закон, который регулирует механизм прекращения полномочий депутатов, не вошедших или вышедших из фракции, и депутаты парламента V созыва уже сталкивались с этой ситуацией. Зато по Регламенту ВР, принудительно исключенный из фракции депутат является внефракционным. Именно поэтому БЮТ инициирует принятие закона об императивном мандате, помня о своем горьком опыте с депутатами-перебежчиками.

В связи с этим Е.ФРЕЮК считает возможным теоретически формирование реального большинства на основе фракций и исключенных депутатов из других фракций. Например, фракций Партии регионов, КПУ, Блока Литвина (всего 222 депутата) плюс исключенные депутаты из фракций БЮТ и «Нашей Украины».

У такого большинства не будет права формировать правительство, но с приходом нового созыва ВР нынешний Кабинет министров, хоть и слагает полномочия, но министры остаются работать с приставкой «и. о.» до формирования нового состава правительства. Поэтому как второй вариант справедливо будет рассматривать ситуативное большинство по отдельным законопроектам, что, в первую очередь, устроит Партию регионов, отметил юрист.

В случае реализации второго варианта, сказал Е.ФРЕЮК, можно допустить, что в очередной раз наступит политический кризис и переговорный процесс о создании коалиции продлится, поскольку в законодательстве нет четких санкций за неформирование коалиции в указанные сроки (один месяц со дня первого заседания ВР Украины или прекращения действия предыдущей коалиции).