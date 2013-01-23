В ПР объяснили заявление Тимошенко о непричастности к делу Щербаня
Народный депутат от Партии регионов Владимир Олейник считает, что заявление экс-премьер-министра Юлии Тимошенко о непричастности к делу об убийстве народного депутата Евгения Щербаня связано с невозможностью политизировать этот криминальный процесс.
Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Партии регионов.
«Последнее резкое заявление Тимошенко, в котором она отвергает свою причастность к делу Щербаня, связано с невозможностью политизировать криминальный процесс, как это вышло у ее команды с газовым делом, по которому она сейчас отбывает наказание», - утверждает В.Олейник.
По его словам, «Юлия Тимошенко пытается всеми способами избежать открытого и гласного криминального судебного процесса по ее обвинению в заказном убийстве Евгения Щербаня. Она боится не столько самого суда, сколько доказательств, которые будут предъявлены стороной обвинения. Она боится, что люди узнают правду о темных пятнах ее биографии середины 90-х».
Депутат-регионал отметил, что, сделав заявление о непричастности к делу Е.Щербаня, Ю.Тимошенко ни словом не обмолвилась, знает ли она членов бандитской группировки Кушнира. «Если она молчит по этому вопросу, то это доказывает, что она с ними знакома», - считает он.
«Если в результате открытого процесса общество признает ее вину, это будет концом карьеры политика Тимошенко», - заявил В.Олейник. По его мнению, «для этого есть все предпосылки: по версии обвинения, в убийстве Е.Щербаня у нее присутствовал прямой корыстный мотив – передел рынка газа и возможность это сделать вместе с Павлом Лазаренко».
«Дело Щербаня – криминальное. И его не удастся подать на Западе как политическое преследование оппозиции. Это понимает и Тимошенко, и ее защита. Поэтому она сегодня напрасно рассчитывает на европейский суд и международные инстанции», - заявил депутат от ПР.
Как сообщалось, Ю.Тимошенко 22 января заявила о непричастности в убийстве Е.Щербаня. Она выразила убеждение, что обвинения в ее адрес будут отвергнуты международными судами.
"Такую откровенную ложь будет нетрудно опровергнуть в международных судах. Именно в международных, потому что цену судам, прокурорам, следователям в Украине все хорошо знают, и не стоит об этом говорить лишний раз", - говорится в обращении Ю.Тимошенко, размещенном на сайте партии "Батькивщина".
Ю.Тимошенко связывает выдвижение ей обвинений по делу Е.Щербаня с опасениями относительно ее победы на президентских выборах 2015 года.