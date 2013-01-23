Медведев дал понять, что заявления госсекретаря США для него - «полный бред»

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом он сказал, выступая на Всемирном экономическом форуме в Давосе.

«Мы очень часто слышим, во всяком случае по политической линии, упреки в том, что Таможенный союз и Единое экономическое пространство – это возрождение Советского союза. Это полный бред. Пути в прошлое не существует», - сказал Д.Медведев.

По его словам, у России есть четкий план укрепления интеграции на взаимовыгодной основе.

При этом он сообщил, что интеграция на постсоветском пространстве осуществляется с учетом положительных и отрицательных уроков построения Евросоюза.

Российский премьер отметил, что каждый из партнеров в ТС стремится, чтобы условия ведения бизнеса на его территории были более комфортными, чем у соседа.

«Проигравших здесь нет и быть не может. За счет снижения налоговых, административных и других барьеров постепенно улучшается и общий инвестиционный климат и должны быть созданы новые рабочие места, а, по сути, новый рынок работ, товаров и услуг», - сказал Д.Медведев.

Как сообщал УНИАН, 6 декабря прошлого года госсекретарь США Хиллари Клинтон в кулуарах конференции по правам человека в Дублине заявила, что подавление оппозиционных настроений в странах Восточной Европы и Средней Азии может привести к новой «советизации» этих государств.

По ее словам, процесс «советизации» может быть представлен под такими названиями, как «Таможенный союз» и «Евразийский союз».

«Нельзя допустить ошибку. Мы знаем, что является целью, и мы пытаемся найти эффективный способ замедлить или предотвратить этот процесс», - заявила Х.Клинтон.