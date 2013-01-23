Рыбак вспомнил, как гудел Донецк, когда убили Щербаня

Об этом он сказал в интервью Радио «Свобода».

«Есть наша правоохранительная система, есть правоохранительная система в мире, нужно до конца разобраться, почему так произошло», – сказал В.Рыбак.

«Я помню, когда убили Щербаня, весь Донецк гудел. Назывались разные фамилии, что идет передел бизнеса, и днепропетровские бизнесмены убивают донецких бизнесменов. Я не хочу сейчас называть фамилий, но так было. Молодые люди погибли из-за бизнеса», – сказал В.Рыбак, который в те годы был мэром Донецка.

Генпрокурор Виктор Пшонка на прошлой неделе заявил, что ГПУ завершила расследование уголовного дела об убийстве в 1996 году депутата Верховной Рады 2-го созыва Е.Щербаня и подозревает бывшего премьера Юлию Тимошенко в организации убийства. В.Пшонка также заявил, что досудебное следствие собрало материалы, которые свидетельствуют о том, что Ю.Тимошенко заказала это убийство вместе с экс-премьером Павлом Лазаренко.