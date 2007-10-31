Ровенский облсовет установил почетное отличие «К 65-летию образования УПА»

Ровенский областной совет утвердил положение о Почетном отличии «К 65-летию образования Украинской Повстанческой Армии» и Наградной грамоте к нему, а также состав комиссии по рассмотрению соответствующих предложений.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе облсовета, Почетным отличием будут награждать участников освободительного движения 1940-1950 годов, проживающих на территории Ровенской области, государственных, политических, общественных деятелей, ученых, иностранных граждан, активных участников создания украинского государства. Решение о Почетном отличии принято ввиду активной деятельности УПА на территории области и признания УПА Ровенским облсоветом от 11 июля 2007 г. воюющей стороной во Второй мировой войне, а ее ветеранов – участниками борьбы за свободу и независимость Украины.

Награждение Почетным отличием не будет проводиться посмертно, а также может быть отозвано при наличии подтверждающих документов об измене родине, шпионаже, террористических актах, преступлениях против человечества, карательных акциях против мирного населения, убийствах и истязаниях граждан и тому подобное.