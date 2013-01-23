Дочь Тимошенко сегодня встретится с президентом ПАСЕ и генсеком СЕ

Дочь экс-премьер-министра Юлии Тимошенко Евгения Тимошенко 23 января в Страсбурге встретится с Президентом Парламентской Ассамблеи Совета Европы Жан-Клодом Миньоном.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил народный депутат от “Батькивщины” Григорий Немыря.

По словам Г.Немыри, встреча состоится по приглашению руководства ПАСЕ.

Кроме того, добавил он, Е.Тимошенко встретится с Генеральным секретарем Совета Европы Торбйорном Яглендом, комиссаром Совета Европы по правам человека Нильсом Мужниексом, руководством Мониторингового комитета Совета Европы.

“Мы считаем, что европейские лидеры должны получить не искаженную, а реальную информацию о том, что происходит в Украине после последних парламентских выборов”, - сказал Г. Немыря.