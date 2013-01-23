Генсек Совета Европы: мы знаем, как все пытались побывать у Тимошенко

Как передает корреспондент УНИАН, об этом свидетельствует распространенный секретариатом ПАСЕ перед началом выступления перечень депутатов, пожелавших задать вопрос.

В целом вопросы Т.Ягленду выразили намерение задать 18 депутатов, среди них – ни одного представителя Украины.

В своей речи перед ПАСЕ Т.Ягленд напомнил о ситуации в Украине, отметив необходимость серьезных усилий для реформирования судебной системы.

“Мы знаем о том, как все пытались побывать у Тимошенко в тюрьме. Это хорошо, но довольно часто они считают, что выполнили свою миссию, когда посетили Тимошенко: картина в СМИ прекрасна, но это, в сущности, ничего не меняет”, - сказал он.

“Нужно, чтобы была постоянная работа, что мы и делаем, осуществляя программу реформ всего сектора судебной системы в Украине”, - отметил Т.Ягленд.